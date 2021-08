Justiça decide tornar ex-prefeito de Humaitá inelegível por quatro anos e ao pagamento de multa por improbidade

O ex-prefeito de Humaitá, Herivaneo Vieira de Oliveira, conhecido como “Herivaneo Seixas”, foi condenado nesta quinta-feira, 05, pelo juiz Eleitoral da 17ª Zona Eleitora, Charles José Fernandes da Cruz, com a perda dos direitos políticos pelo prazo de quatro anos, além do pagamento da multa de 10.000 UFIR’s por improbidade administrativa, abuso do poder econômico e político.

Conforme representação com pedido de ação de investigação judicial eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), Herivaneo Seixas teria incorrido na prática de improbidade administrativa por força do aluguel de um imóvel em alvenaria para atender a União Municipal dos Estudantes Secundaristas (UMES) de Humaitá no ano de 2019.

Herivaneo Seixas, segundo sustenta o MPE, aplicou ilegalmente recursos públicos correspondentes a 13.500,00 destinados ao pagamento de aluguéis da sede da entidade estudantil, que é representado por Russel Lello de Miranda.

O MPE apontou, ainda, que o ex-prefeito utilizou em absoluta desarmonia com a legislação vigente os meios de comunicação social e das redes sociais do município, tais como “Instagram” da Prefeitura e do Blog “A Crítica de Humaitá”, para autopromoção.

A mídia oficial e não oficial citados foram usados com divulgações maciças em prol da promoção de imagem de Herivaneo Seixas.

Russel Lello de Miranda foi absolvido.

Fonte: Fato Amazônico

