Jogadores brasileiros em Kiev embarcam em trem para Chernivtsi

Eles embarcaram para o Oeste da Ucrânia para escapar da área de conflito. Empresário de jogador fez relato no Instagram.

Os jogadores brasileiros que estavam abrigados num bunker em um hotel de Kiev já embarcaram no trem rumo a cidade de Chernivtsi, no Oeste da Ucrânia. De lá, pegarão outro trem para Romênia. O fisioterapeuta Luciano Rosa publicou no Instagram um vídeo que mostra parte do grupo em um trem.

O empresário Will Dantas disse que recebeu uma ligação do jogador Pedrinho falando que já estava no trem. “O Pedrinho acabou de me ligar que eles conseguiram sair e estão dentro de um trem tentando sair do país. Rezem para que dê tudo certo.”