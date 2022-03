Jalil Fraxe destaca importância do papel do Procon-AM ao receber medalha Ruy Araújo, da Aleam

Em seu discurso, o diretor-presidente do Procon-AM defendeu o papel do órgão em servir à população

“O povo, que sofre com a pandemia, com a crise econômica que se seguiu, com a alta dos combustíveis, dos alimentos, do custo de vida, precisa ter esperança em uma instituição que foi idealizada para proteger os consumidores”, afirmou o diretor-presidente do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), Jalil Fraxe, ao receber a Medalha Ruy Araújo, entregue pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), nesta sexta-feira (25/03).

O titular do Procon-AM reconheceu os esforços dos servidores do órgão, sobretudo nos momentos mais críticos da pandemia de Covid-19. “Eu recebi a medalha, mas não conquistei isso sozinho. Ao contrário, isso ocorreu com o empenho de toda a equipe do Procon-AM”, disse Fraxe.

A homenagem foi proposta pelo deputado estadual João Luiz (Republicanos), presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Aleam (CDC/Aleam). A medalha Ruy Araújo é a honraria mais alta entregue pela Casa Legislativa.

O secretário-chefe da Casa Civil, Flávio Antony, também discursou na cerimônia, representando o governador do Estado, Wilson Lima. “É sempre muito bom poder voltar a esta Casa em solenidades como esta. O Jalil vem se mantendo com a coragem necessária, com a humanidade necessária, humanizando o serviço público. Quando a gente olha o Jalil conduzindo uma pasta tão sensível, a gente pode perceber a maturidade que ele alcançou. Fico muito honrado de poder participar de momentos que fazem uma justa referência a pessoas comprometidas com a causa pública, pessoas corajosas, pessoas determinadas, e o Jalil carrega com ele essa determinação”, resumiu.

FOTOS: João Pedro Sales/Procon-AM