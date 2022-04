Irmãos sobreviventes são homenageados pelo Exército Brasileiro

Gleiçon e Glauco Carvalho Ferreira, de 9 e 7 anos de idade, visitaram o local e aproveitaram para conhecer o zoológico. Os dois receberam distintivos e símbolos que representam ações na selva

A manhã desta segunda-feira (11) foi especial para os irmãos Gleiçon Carvalho Ferreira e Glauco Carvalho Ferreira, de 9 e 7 anos de idade, naturais de Manicoré, no Amazonas. Conhecidos por terem sobrevivido 27 dias em meio a mata, eles foram homenageados pelos militares do Exército Brasileiro.

A cerimônia reuniu os pais das crianças e os dois receberam um distintivo intitulado “manicaca” do Estágio de Adaptação à Selva, uma faixa semicircular com as inscrições “Selva”, com isso, o EB reconheceu as adversidades que os dois superaram apesar da pouca idade.

Os meninos receberam, também, durante a solenidade o chapéu bandeirante com o distintivo do Centro de Instrução de Guerra na Selva (fixado no lado direito ao corpo do chapéu), em forma de homenagem aos bravos guerreiros.

Os pais e as crianças aproveitaram ainda para realizar um passeio pelo zoológico do Cigs. Gleiçon e Glauco receberam a alta médica na última quarta-feira (6) do Hospital e Pronto Socorro da Criança da Zona Oeste. De acordo com o secretário de estado de saúde do Amazonas, o médico Anoar Samad, as crianças estão em boas condições de saúde.

Já o médico pediatra responsável pelo tratamento dos pequenos, Eugênio Tavares, a recuperação deles foi significativa tendo o mais velho ganhado dez quilos e o mais novo seis quilos durante os dias que ficaram internados. O acompanhamento e recuperação dos meninos continuarão no município onde moram.