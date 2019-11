Irmãos Lins destacam benefícios do IFAM em Barreirinha

Sempre presentes no interior, o deputado federal Átila Lins (PP) e o deputado estadual Belarmino Lins (PP) participaram, na sexta-feira (15), da solenidade de implantação do Instituto Federal do Amazonas (Ifam) no município de Barreirinha, no Baixo Amazonas.

Ao lado do prefeito Glênio Seixas e de vereadores, os parlamentares destacaram os importantes benefícios que o IFAM proporcionará ao município, viabilizando parcerias de cooperação técnica voltadas para a sustentabilidade. Segundo os parlamentares, os benefícios, evidentemente, alcançarão os grupos quilombolas, focando a agroecologia e os valores da preservação ambiental.