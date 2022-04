Irmãos de Manicoré Gleiçon e Glauco recebem alta do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Oeste (HPSC-ZO)

Após ficarem 20 dias internados no Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Oeste (HPSC-ZO), os irmãos Gleiçon Carvalho Ferreira, de 9 anos, e Glauco Carvalho Ferreira, de 7 anos, receberão alta da unidade de saúde nesta quarta-feira (06/04), às 10h. As crianças deram entrada na unidade no dia 17 de março, após ficarem 27 dias perdidos na floresta em Manicoré (a 332 quilômetros da capital).

Após a transferência em UTI aérea da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), as crianças foram acompanhadas por equipe multidisciplinar durante todo o período em que permaneceram na unidade. Desde esta terça-feira (05/04), apresentam condições clínicas para alta hospitalar.