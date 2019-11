Ipaam e Funasa alinham projetos para abastecimento de água para municípios do Amazonas

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e a Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) se reuniram, nesta terça-feira (19/11), na sede do Instituto, localizado na avenida Mario Ypiranga, bairro Parque Dez, para alinhar demandas em relação ao abastecimento de água nos municípios do interior do Estado.

Durante a reunião, o diretor-presidente do Ipaam, Juliano Valente, se reuniu com diretores e técnicos dos dois órgãos para análise das Licenças de Instalação (LI) de projetos de abastecimento de água para os mais de 10 municípios amazonenses, e ainda alinhar orientações para os representantes das prefeituras que estão no aguardo das licenças.

De acordo com Juliano Valente, as medidas cabíveis a serem tomadas pelos órgãos serão abordadas cautelosamente para que quando estejam licenciados os projetos operem com mais eficiência e agilidade para os municípios do Amazonas.

“A reunião de hoje serviu para tomarmos conhecimento da situação das licenças de instalação dos projetos no Estado. A partir disso, vamos buscar medidas cabíveis para agilizar o processo, e se possível dar procedimento à aprovação das licenças. Logo, faremos com que a população amazonense desfrute de água de qualidade. É o que queremos”, declarou Juliano.

Para Wenderson Monteiro, superintendente da Funasa no Amazonas, os órgãos entraram em acordo para realizar um mutirão, com a intenção de que, juntos, possam avançar na aprovação das licenças de instalações. “A ideia é que tanto a Funasa quanto o Ipaam entrem em um mutirão para que juntos possam liberar esses municípios que estão com emenda parlamentar aguardando a aprovação do sistema”, disse o superintendente.

Entre os municípios contemplados estão: Amaturá, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Boca do Acre, Careiro, Itamarati, Itapiranga, Maraã, Novo Airão, São Paulo de Olivença, Tapauá, Uarini e Urucará.