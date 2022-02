Instagram da Nvidia BR é hackeado e faz sorteio de 1,5 mil GPUs

O Instagram da Nvidia GeForce Brasil foi hackeado nesta terça-feira (22) e promoveu, em uma publicação nos stories, um sorteio fake de 1,5 mil placas de vídeos, sendo 500 GeForce RTX 3050 Ti, 500 GeForce RTX 3080 Ti e outras 500 GeForce 3090 Ti.

A publicação dizia que quem quisesse participar deveria seguir duas outras contas no Instagram. As contas seriam de supostos “patrocinadores” da Nvidia. Ambas não possuem nenhum seguidor e têm na descrição “web developer from Nvidia”.

A imagem também pontuava que o sorteio seria realizado ao vivo em 24 horas e que também seriam entregues “muitos componentes de computador”. Confira, abaixo, uma captura de tela da falsa promoção.

A própria conta da Nvidia GeForce do Brasil no Twitter foi quem elucidou que o sorteio não era verdadeiro e que a conta do Instagram da empresa havia sido atacada. “Não cliquem! Estamos trabalhano [sic] o mais rápido possível para resolver isso”, disse a marca no Twitter.

Caros, nosso Instagram foi hackeado. A última postagem que fala de um sorteio de 500 GPU é fraude! Não cliquem! Estamos trabalhano o mais rápido possível para resolver isso. — NVIDIA GeForce BR (@NVIDIAGeForceBR) February 22, 2022

Apesar de ser fake o assunto, a publicação nos stories da Nvidia ficou mais de 1 hora no ar, de acordo com uma consulta feito pelo Voxel. A reportagem também entrou em contato com a empresa para verificar detalhes do ocorrido.

Fonte: TecMundo