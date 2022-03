Inseminação artificial: Sete municípios do Amazonas terão reforço na cadeia da Carne e do Leite

Autazes é o primeiro município a ser contemplado com a medida do Governo do Amazonas

Em comemoração aos 66 anos de Autazes (a 113 quilômetros de Manaus), o Governo do Estado realizou uma série de ações voltadas ao setor primário do município, nesta quinta-feira (03/03). As medidas incluem ações de fomento, acordos de cooperação técnica e entregas de suplementos agrícolas para agricultores, pescadores e piscicultores da região.

Em Autazes, dois acordos de cooperação técnica voltados à agropecuária do município foram firmados. A cidade é a primeira de um total de sete que serão beneficiadas com o projeto, que prevê a entrega de 3 mil doses de inseminação artificial para as cadeias da carne e do leite.

Além de Autazes, que recebeu 600 doses, a novidade vai alcançar Barreirinha, Itacoatiara, Careiro da Várzea, Manacapuru, Parintins e Presidente Figueiredo, que também receberão as doações.

O acordo faz parte de uma parceria entre a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (Conafer) e o Governo do Amazonas, por meio do programa Mais Pecuária Brasil.

O segundo acordo, assinado entre a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) e a Prefeitura de Autazes, terá como objetivo o treinamento de servidores, cedidos pela prefeitura, para a execução de ações de defesa agropecuária e de educação sanitária. O termo de cooperação fortalecerá as ações já executadas no município.

Entregas – As entregas ocorreram durante evento na comunidade Novo Céu, coordenadas pelos órgãos que compõem o Sistema Sepror (Secretaria de Estado de Produção Rural): Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) e Adaf.

Na comunidade Novo Céu, em Autazes, os produtores rurais da área foram beneficiados com diversas ações de fomento que integram o programa Agro Amazonas. Na ocasião, foram entregues 100 mil alevinos, 1.500 mudas de citros de limão e laranja e 6 quilos de semente de açaí. Além dos suplementos, o Governo do Estado repassou 19 certificados para comunitários participantes do curso de guias de pesca esportiva e 100 motores rabetas.

Outra ação executada resultou na entrega de um carro para auxiliar nas atividades da Unidade Local Veterinária de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsav). O veículo, de modelo Fiat Argo, ajudará na realização de cadastramento e georreferenciamento de propriedades rurais, realização de barreiras, vigilância, educação sanitária, entre outras medidas.

Produtores rurais de comunidades indígenas e ribeirinhas também foram atendidos, com 20 cartões do Produtor Primário (CPPs) e 10 Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP).

O CPP concede isenção de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), descontos em insumos, maquinários e serve para comprovar o tempo de trabalho no processo de aposentadoria. A DAP viabiliza o acesso de produtores aos programas oferecidos pelos governos federal, estadual e municipal.

Peixe no Prato – Na programação de entregas, o município de Autazes recebeu uma edição especial do Peixe no Prato Solidário. Foram doadas três toneladas de tambaqui, oriundo da piscicultura local, beneficiando cerca de três mil pessoas.

Além de beneficiar a população, o programa incentiva o consumo de pescado que segue as boas práticas de manejo e controle sanitário, oferecendo à população um peixe saudável e nutricionalmente completo.

FOTOS: Arthur Castro | Tácio Melo / Secom