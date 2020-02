INFRAESTRUTURA – RUA 29 DE AGOSTO RECEBE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA

A Prefeitura de Humaitá segue em ritmo acelerado, na recuperação de nossa malha viária urbana, desta vez a rua 29 de Agosto, já foi recuperada nesta manhã de sexta-feira (07) o local é de grande fluxo, pois faz a ligação direta com nossa rua principal, que é a rua 05 de setembro.

O prefeito do povo, garante que os serviços irão continuar por toda a cidade, e a próxima a ser atendida será a Avenida Brasil, próximo a Porto do Pindoba, onde temos, buracos a céu aberto, dificultando e trazendo transtornos a motorista e pedestres.

*”Vamos aproveitando o sol, e nossa vontade de trabalhar, avançamos todos os dias, é meu dever cuidar do que é nosso! Por isso vocês me escolheram como prefeito. Agradeço ao governador Wilson Lima que tem sido um grande parceiro, agradeço ainda aos nossos vereadores que sempre disponíveis colabora com minha gestão. Obrigado a Deus e ao povo!”* Declarou o prefeito Herivaneo Seixas, a nossa redação.

*Foto: RYAN GREGÓRIO*

*TEXTO: CHAGUINHA/ACRÍTICA DE HUMAITÁ*