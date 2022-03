ÍNDIO DE 16 ANOS, ESTÁ DESAPARECIDO NO RIO MARMELO 

A FUNAI em companhia de Bombeiros mergulhadores de Manaus chegaram na manhã deste domingo em Humaitá, para tentar localizar um indígena Tenharim que está desaparecido no Rio Marmelo, dentro da reserva Tenharim.

A Prefeitura de Humaitá garantiu a logística de uma aeronave para a vinda dos militares mergulhadores de Manaus (Bombeiros).

A FUNAI já está se deslocando para a Aldeia com os Bombeiros para realizar as buscas com urgência.

O prefeito Dedei Lobo disse que, em momentos de urgência a secretaria dos povos indígenas do município tem prioridade em casos desta natureza.