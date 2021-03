Importante! Concurso Público da Polícia Rodoviária Federal com 1.500 vagas é retificado novamente

Oportunidades são para o cargo de policial rodoviário federal com remuneração de até 9 mil; confira

Foi divulgada recentemente a segunda retificação do novo Concurso Público da Polícia Rodoviária Federal (PRF), destinado ao provimento de vagas ao cargo de Policial Rodoviário Federal, Padrão I da Terceira Classe. O certame será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e pela Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com o documento (retificação II), as provas, que estavam previstas para serem aplicadas no dia 28 de março de 2021, foram adiadas para 9 de maio de 2021.

Conforme o documento (retificação I), ocorreram alterações em alguns subitens do edital, tais como conteúdo referente às disciplinas de legislação de trânsito e direito penal, condições incapacitantes para o exercício das atividades e atribuições típicas do cargo, dentre outros.

Vagas

Estão disponíveis 1.500 vagas, sendo que o concurso é de abrangência nacional, sendo ofertadas aos novos policiais as oportunidades de lotação de acordo com a necessidade do serviço e o interesse público.

Para participar, o candidato deve possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Além disso, também é necessário ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir veículo automotor na categoria “B” ou superior, entre outros requisitos.

Quando contratados, os profissionais deverão atuar em jornada de 40 horas semanais, referente ao subsídio no valor de R$ 9.899,88. Entre as funções que serão desempenhadas pelos candidatos aprovados e admitidos, estão atividades de natureza policial, envolvendo planejamento, coordenação, capacitação, controle e execução administrativa e operacional, bem como articulação e intercâmbio com outras organizações policiais, em âmbito nacional, além das atribuições da Segunda Classe, dentre outras atribuições.

Inscrições

As inscrições serão recebidas a partir das 10h do dia 25 de janeiro de 2021 até às 18h de 12 de fevereiro deste mesmo ano (horário de Brasília/DF), por meio do site do Cebraspe, mediante pagamento de taxa de participação no valor de R$ 180,00.

Vale ressaltar que os candidatos que se enquadrem nos critérios estabelecidos pelo edital, poderão solicitar a isenção do pagamento, de acordo com as orientações estabelecidas pelo documento.

Etapas de avaliação

A seleção dos candidatos consistirá em duas etapas, sendo que a primeira será divida entre as seguintes fases:

Prova objetiva e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Exame de aptidão física, de caráter eliminatório;

Avaliação psicológica, de caráter eliminatório;

Apresentação de documentos, de caráter eliminatório;

Avaliação de saúde, de caráter eliminatório;

Avaliação de títulos, de caráter classificatório.

As provas objetiva e discursiva terão duração de 4 horas e 30 minutos, o conteúdo programático das avaliações consistirá em língua portuguesa, raciocínio lógico- matemático, informática, física, ética e cidadania, geopolítica, língua estrangeira (inglês ou espanhol), legislação de trânsito, direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito processual penal, legislação especial, direitos humanos.

A segunda etapa do concurso será o Curso de Formação Policial (CFP), de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da PRF, com apoio do Cebraspe, a ser realizado na Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal (UniPRF), localizada na cidade de Florianópolis/SC, ou em outros locais indicados pela PRF por meio de edital, e contemplará a realização de provas teóricas e práticas, podendo contemplar, ainda, as seguintes avaliações:

Testes de aptidão física, em complementação ao exame de aptidão física realizado na primeira etapa;

Avaliação psicológica continuada, em complementação à avaliação psicológica realizada na primeira etapa;

Avaliação de saúde continuada, em complementação à avaliação de saúde realizada na primeira etapa.

Validade

O prazo de validade deste certame será de dois anos, a contar da data de sua homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação uma única vez, por igual período.

Fonte: pciconcursos