Idoso acusado de estuprar e engravidar neta de 12 anos é preso em Borba

A Polícia Civil do município de Borba (distante 326 quilômetros de Manaus) conseguiu cumprir, na manhã desta terça-feira (18), um mandado de prisão preventiva em desfavor de um idoso de 67 anos. Ele é acusado de ter estuprado e engravidado a própria neta, quando ela tinha apenas 12 anos de idade.

De acordo com a escrivã Carla Vieira, que responde interinamente como titular da Delegacia Interativa de Polícia Civil, o suspeito foi preso no centro do município, em uma via pública. Conforme a vítima, atualmente com 22 anos, os estupros começaram quando ela tinha apenas dez anos. Aos doze, ela engravidou.

A escrivã ressaltou, ainda, que um exame de DNA foi solicitado e comprovou que o suspeito é o pai da criança. Após a confirmação do laudo, a autoridade policial decidiu por representar pela prisão preventiva do avô, que foi expedida e assinada em fevereiro deste ano pelo juiz Leonardo Mattedi, da Comarca de Borba. O magistrado sentenciou o acusado a 11 anos de prisão em regime fechado.

“Nesta terça-feira, recebemos uma denúncia anônima informando o paradeiro dele e através dessa denúncia conseguimos efetuar a prisão”, concluiu a titular.

FONTE: ACRITICA