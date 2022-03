Idam realiza entrega 1.400 mudas de castanha-do-Brasil a agricultores familiares

Mudas foram adquiridas por meio de parceria entre Idam e Instituto Excelsa

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e com o Instituto Excelsa, realizou a entrega de 1.400 mudas de castanha-do-Brasil. Na ocasião, também foi ministrada uma palestra com demonstração de métodos de plantio de castanha para 30 famílias de produtores no município de Novo Airão (distante 115 quilômetros de Manaus).

A ação foi realizada na associação de produtores Bom Jesus do Ramal do Vale Dourado, na rodovia AM-352, Km 48, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, e contou com a participação de 35 produtores locais que trabalham com piscicultura, suinocultura, produção de banana, polpa de frutas, hortaliças e farinha de mandioca.

A palestra foi ministrada pelo técnico florestal Emily Vinhot e teve como objetivo orientar os agricultores sobre o período de plantio, espaçamento, consorciamento com outras culturas, aberturas de covas e informações gerais do cultivo da castanha.

Segundo o gerente da unidade local do Idam em Novo Airão, Alberto Elífio, a entrega das mudas dará a possibilidade ao agricultor de ter uma nova fonte de renda.

“Essa parceria do Idam com esses produtores trará também o fortalecimento do projeto prioritário da castanha”, concluiu o gerente.

Na ocasião, foram também entregues 23 carteiras do produtor primário, que vão possibilitar aos produtores ter acesso às políticas públicas de crédito rural e outros programas do governo.

FOTOS: Divulgação/Idam