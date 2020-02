IBGE vai selecionar 3.064 para trabalhar no Censo 2020 no AM

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai realizar novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a seleção de pessoas, que irão trabalhar na realização do Censo 2020. No Amazonas, o IBGE prevê a abertura de 3.064 vagas de trabalho temporário.

As oportunidades serão para agente censitário municipal (ACM), agente censitário supervisor (ACS) e recenseador. Foi publicado, no Diário Oficial da União, de quarta-feira (5), um extrato de dispensa de licitação da banca organizadora do Processo Seletivo Simplificado do IBGE. Segundo o documento, o Cebraspe foi definido como empresa responsável pelo certame. As datas para o lançamento do edital e para a abertura das inscrições, anteriormente, previstas para o fim de fevereiro e início de março, respectivamente, ainda estão em processo de validação.

Nesta nova seleção, as vagas serão distribuídas em todos os 62 municípios do Amazonas. A previsão é que sejam abertas 90 vagas para agentes censitários municipais, 342 vagas para agente censitário supervisor, e 2.632 vagas para o cargo de recenseador.

O candidato poderá escolher o município onde deseja concorrer à vaga e, em Manaus, poderá concorrer à vaga na área da cidade que preferir trabalhar (as áreas serão detalhadas no edital). Os cargos de agente censitário supervisor e agente censitário municipal têm como requisito de escolaridade o nível médio completo. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias.

Quando começa De acordo com o IBGE, a coleta de dados será realizada entre agosto e outubro de 2020.

O instituto afirma que serão visitados todos os domicílios do país e qualquer morador capaz de fornecer as respostas às perguntas do questionário pode responder ao recenseador por todos os demais moradores daquele domicílio.

Os recenseadores, identificados com colete, boné, crachá e computador de mão, irão coletar as informações através de entrevista direta com perguntas listadas sob a forma de questionário a ser preenchido no computador de mão. Também será possível responder o questionário via internet.

O instituto informa que, como em Censos anteriores, serão utilizados dois questionários: o da amostra, a ser aplicado em uma fração dos domicílios ocupados, e o questionário simplificado, nos restantes.

Fonte: Emtempo