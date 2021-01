HUMAITÁ VAI RECEBER 1570 DOSES DE VACINAS ASTRAZENECA

Humaitá receberá 1.570 doses que serão retiradas, em Manaus apos agendamento prévio de 24 horas. O município deverá apresentar no recebimento documentos enviados pelo município.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) divulgou nesta quarta-feira (27/01), a entrega de vacinas AstraZeneca, destinada para o público prioritário de idosos e profissionais de saúde, para municípios do interior do Estado.

O representante do município deverá articulará o transporte e a coleta. Se for da Covid-19, o município entra em contato com o PNI Estadual e informando o dia e o horário para o representante legal retirar as doses embaladas.

“O representante vem com um documento assinado pelo gestor do município e a identidade para identificação. Aqui, ele recebe, confere, leva a nota fiscal e a documentação de orientação. Hoje nós já estamos distribuindo as notas informativas das fases 1 e 2”, completou Ângela.