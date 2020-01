HUMAITÁ TERÁ POLOS DE SAÚDE NO INTERIOR, COM TELEMEDICINA E ATENDIMENTO MÉDICO ONLINE

Com a instalação de sistema on-line para o atendimento médico ambulatorial na rede de internet, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), de Humaitá, reduzirá pela metade o tempo gasto dos pacientes do interior no deslocamento de suas comunidades até a cidade.

Segundo o secretário de Saúde, Cleomar Scandolara, além de diminuir o tempo de atendimento nos polos médicos, que funcionarão em comunidades estratégicas ao longo do Rio Madeira o sistema organizará os processos de agendamento dos pacientes do interior.

“O avanço tecnológico que estaremos oferecendo aos pacientes, é muito grande, e isso, evitará o gasto de dinheiro e o tempo dos pacientes, na rede municipal de saúde, tudo isso com o apoio do prefeito Herivaneo Seixas, que tem disponibilizado todo o suporte necessário para que, pudéssemos estar sempre à frente dos demais municípios do estado”, declarou Cleomar Scandolara.

Com o sistema em funcionamento, todas unidades de saúde do interior serão monitoradas por uma rede central, garantindo, o controle de medicamentos, em todas as unidades sem precisar enviar o pedido formal por cartas, que era protocolado na SEMSA por um servidor.

Após ser protocolado na SEMSA, o pedido era digitado item por item e então submetido a avaliação e posterior atendimento. O período entre a chegada do ofício com o pedido e a chegada dos itens solicitados na unidade de saúde poderia levar um mês, e em alguns casos até mais.

Com a implantação dos polos, as unidades do interior farão o mesmo pedido de forma on-line, cadastrando todos os itens no sistema de forma direta, com a possibilidade de saber previamente o que foi e o que não será possível ser atendido em cada solicitação.

“Dessa maneira, o tempo de atendimento do pedido, com a chegada dos insumos nas unidades, dependerão apenas da logística para se chegar nas comunidades”. Explica o secretário de Saúde.

A implantação em definitivo do sistema já ocorre de forma gradativa e com o apoio total do prefeito Herivaneo Seixas.

“Esse é um trabalho muito importante, pois passarem-se várias gestões e nunca houve a implantação desse sistema que já temos disponível em nossa cidade, todo esse trabalho foi dado início no segundo ano de minha gestão”, destacou o prefeito do povo.

FOTOS E TEXTO: Acrítica de Humaitá