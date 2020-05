HUMAITÁ RECEBE MEDICAMENTOS, EPIs, E TESTE RÁPIDO PARA O COMBATE AO COVID-19

O Governo do Amazonas enviou, neste sábado (09/05), uma aeronave para Humaitá, levando medicamento, EPIs, Álcool em Gel e Testes Rápidos, para a demanda do município. O prefeito do povo Herivaneo seixas esteve no aeroporto recebendo todo esse material e conferindo a entrega ao hospital regional Dra. Luiza da conceição Fernandes, no final desta tarde de sábado.

A unidade hospitalar que está preparada para o atendimento de média e alta complexidade em nosso município, ganhou reforço em equipamentos e medicamentos enviados pela SUSAM.

O prefeito do povo Herivaneo Seixas disse “É um reforço para ampliar e melhorar as condições de atendimento à população em nosso hospital durante essa pandemia do novo coronavírus. Isso aqui é uma soma de esforços das três esferas (Município, Estado e Governo Federal) para fortalecer nossa saúde pública”, afirmou o prefeito diante da unidade hospitalar.

*BY ACRITICA DE HUMAITÁ*