HUMAITÁ REALIZA A 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM DUAS ETAPAS

Aconteceu nesta sexta-feira (10/03) no Auditório da Escola Álvaro Maia a solenidade de abertura da 8ª Conferência Municipal de Saúde com a presença do gestor municipal Dedei Lobo e secretariados municipais, a conferencia será em duas etapas, ou seja, soia dias (sexta e sábado).

Em pauta, as estratégias utilizadas no combate aos problemas de saúde que atingem a população de forma geral. O grande destaque das discussões foram a pandemia das novas variantes decorrentes do COVID 19 no nosso município.

A conferência segue o seu segundo dia hoje (sábado) e deverá ser finalizada com todas as diretrizes colhidas nos dois dias deste encontro de profissionais da saúde municipal.

O SUS é um sistema modelo mundial onde as avaliações são discutidas com a variação de cada região brasileira, e apôs discutidas, as mudanças são avaliadas para serem aplicadas futuramente dentro das diretrizes anuais seguintes.