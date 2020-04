HUMAITÁ MOBILIZA CAMPANHA “FICA EM CASA” NAS RUAS DA CIDADE

A Prefeitura Municipal de Humaitá lançou nesta quinta feita, 08 de abril, a campanha *#FicaEmCasahumaitá*. A ideia é motivar as pessoas a se manifestarem e tomarem consciência da importância de ficar em casa neste período de isolamento social por conta do COVID-19, por meio de um tema divulgado em panfletos e mídia social.

Participaram desta carreata nesta manhã de quarta-feira (08.04) todos os órgãos públicos do município, Polícia Civil e Militar, Exército, Marinha, Bombeiros, Guarda Municipal, Secretaria de Saúde, Infraestrutura, Educação e câmara de vereadores. O movimento tem por objetivo manter as pessoas em casa, evitar o transito desnecessário nas ruas e locais públicos, além restringir uma possível contaminação local pelo COVID-19.

“Estamos preocupados com as pessoas transitando pelas ruas como se tudo estivesse normalizado e isso além de colocar a saúde em risco dos que desobedecem de forma pessoal, coloca também a familiar de todos! Com saúde não se brinca, na vida podemos erra várias vezes, mas com a morte, não tem segunda chance!”*

Faça você também a sua manifestação virtual, a saúde de todos agradece!

Se puder, *#FicaEmCasahumaitá*