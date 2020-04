*HUMAITÁ GANHA REFORÇO PARA SALVAR VIDAS NA ZONA RIBEIRINHA DO MUNICÍPIO*

O Prefeito Herivaneo Seixas em companhia do vereador Antônio Carlos (TOTINHA) anunciou chegada de 06 novas embarcações que reforçarão a logística da saúde no interior. Entre elas estão uma ambulancha, dotada de equipamentos emergenciais e dois balões de oxigênio a bordo.

O secretário de Saúde Cleomar Scandolara disse que, estão vindo mais três unidades iguais que contabilizarão 04 ambulanchas rápidas com motor de 150hp. Fooram entregues hoje (30) além desta ambulancha, uma voadeira de 50hp e 04 rabetas com canoas de alumínio que servirão para os agentes de saúde que atendem as comunidades ribeirinhas ao longo do Rio Madeira e lagos do município.

O vereador Totinha acompanhou a entrega das lanchas para a secretaria de saúde e registrou agradecimento ao prefeito Herivaneo, e principalmente ao Deputado Abdala Fraxe por ter atendido seu pedido especial, para a comunidade do Lago do Antônio.

*”Quero agradecer o governador Wilson Lima e o vice-governador Carlos Almeida, agradecer ainda, o Deputado Estadual Abdala Fraxe que disponibilizou essa ambulancha através de sua emenda impositiva e dizer que, ainda vamos receber mais 36 canoas de alumínios, com rabetas Honda para servir nossos agentes de saúde que trabalham nos rios e lagos ao longo do Rio Madeira. Nosso governo é assim, trabalhamos todos os dias, para oferecer a você e sua família políticas públicas que melhoram a vida de todos!”* Concluiu o prefeito reforçando que, mais novidades ainda estão por vir.

*BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ*