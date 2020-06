HUMAITÁ GANHA ‘NOVOS EQUIPAMENTOS’ PARA O TRATAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19

Humaitá recebeu hoje o Secretário executivo de Atenção Especializada no interior, Cássio Roberto, que veio para entregar leitos de UCI (Unidade de Cuidados Intermediários) para garantir a assistência à pacientes mais graves da doença no município.

Durante sua visita, o secretário esteve na unidade hospitalar na ala especializada em covid-19. O secretário visitou também a unidade básica de saúde Centro de Saúde II, onde funcionam as unidades Sentinela e o Centro de Especialidades de Humaitá (CEHUM).

Os novos equipamentos foram instalados e as equipes receberam treinamentos especiais para manusear todos os equipamentos utilizados para salvar vidas. É importante acrescentar que, as UCIs são compostas com aparelhos utilizados em UTIs. Humaitá ainda vai ganhar mais dois equipamentos que completarão os centros de atendimentos emergenciais e tudo isso ficarão em definitivo para o município.

A tarde, o secretário fez a entrega oficial dos equipamentos ao Prefeito Herivaneo Seixas no Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes e reafirmou o compromisso do governo do estado com a assistência aos municípios do interior do Amazonas.

“A gente fica muito feliz de entregar esses equipamentos que, no momento da pandemia são necessários para a manutenção da vida, mas que pós pandemia são um legado para os municípios polos e para as regionais do Amazonas”, destacou o Secretário Executivo de Atenção Especializada no Interior.

O prefeito Herivaneo Seixas agradeceu o secretário Cassio Roberto e destacou o apoio do governador Wilson Lima que tem sido um grande parceiro de Humaitá.