Humaitá forma o 1º Pelotão de Bombeiros Mirins do sul do Amazonas

Em uma solenidade especial ocorrida na noite desta sexta-feira no Ginásio do CRAS em Humaitá, o 1º PELOTÃO DESTACADO DE INCÊNDIO FLORESTAL E MEIO AMBIENTE formou oficialmente os primeiros bombeiros mirins do município. Implantado pelo 2º Ten BM Mamede o grupo de estudantes formados receberam seus diplomas e medalhas de destaques das autoridades presentes.

O projeto piloto, deve ser ampliado em 2020 e vai aproveitar grande parte dos alunos formados nesta primeira etapa. O Pelotão Destacado de Incêndio Floresta e Meio Ambiente desempenha um grande trabalho na prevenção de incêndios e acidentes na região sul do estado.

O prefeito Herivaneo Seixas destacou durante sua fala aos presentes que, Deus tem lhe abençoado ao longo de seu mandato como gestor municipal, e uma destas bênçãos foi conseguir implantar em definitivo o pelotão destacado de bombeiros em Humaitá, ele agradeceu em especial o ex-governador Amazonino Mendes que atendeu seu pedido para implantação dos bombeiros na cidade. O prefeito acrescentou ainda que, a turma de estudantes formandos são as primeiras sementes desta importante instituição militar no município, e encerrou parabenizando o comandante do pelotão Ten. BM MAMEDE pelo projeto realizado, assim como todos os seus comandados que já são referenciados em nosso meio social, Herivaneo lembrou ainda do ex-comandante, Maj BM Wilson que também comandou o pelotão aqui em Humaitá. “Que Deus nos abençoe sempre, e nos traga amis e mais projetos importantes para nossa cidade!”. Encerrou.