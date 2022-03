Humaitá está entre os municípios com alerta de chuvas intensas

Santo Antônio do matupi e também apuí

A classificação do Inmet aconselha que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Aparelhos elétricos devem ser desligados, se possível

Municípios do sul do amazonas, Rondônia, Pará, Amapá e Belém estão com perigo de chuvas intensas, de acordo com alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até esta quarta-feira, 30, às 10 horas. O órgão alerta que pode haver chuva entre 30 e 100 milímetros (mm) por dia, além de ventos intensos, entre 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Em caso de dúvidas, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão disponíveis para dar mais informações.