HUMAITÁ AUMENTA RIGOR NAS BARREIRAS, AGORA SÓ ENTRA QUEM MORA NA ZONAS RURAL OU NA CIDADE

Com a pandemia do coronavírus em todo o Amazonas, o controle de entrada de pessoas nas fiscalizações sanitárias em Humaitá passou a ser mais rigorosa desde a manhã desta quarta-feira (08). O objetivo é conter o risco de termos casos positivos do COVID-19. Por enquanto não temos registrados nenhum caso em nossa cidade, mas todo cuidado é pouco. O município vizinho de Manicoré registrou um caso já com óbito, e pode ter mais casos positivos nos próximos dias.

As regras a serem seguidas em nossa cidade concernente a entrada de pessoas é a seguinte:

Será autorizado saída e entrada de Transportes Fluviais, transportando somente cargas e mercadorias para necessidades essenciais do município, distribuídos escala de saída de cada transporte, de acordo com a decisão das empresas de viagem. Assim, como barcos e lanchas privadas.

*Serão autorizados viajarem para o município de Humaitá e Comunidade da Zona Rural, em carros, barcos ou lanchas particulares somente cidadãos residentes no mesmo. Pessoas vindas a passeio, visitação ou turismo não serão autorizadas adentrarem no município*. Sendo solicitado que retornem a seu destino de origem.

O descumprimento das medidas disciplinadas acarretará:

O retorno imediato do transporte para a verificação do cumprimento *DECRETO Nº 42.098*.

Responsabilização civil, administrativa e penal do agente infrator.

VEJA NA ÍNTEGRA TODAS AS MEDIDAS A SEREM OBEDECIDAS LOGO ABAIXO: