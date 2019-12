HOPE: PF faz operação contra traficantes que exportavam drogas de RO

A Polícia Federal, através da Delegacia de Repressão a Drogas, deflagrou na manhã de desta terça-feira, dia 03.12.2019, a denominada Operação Hope visando a desarticulação de organização criminosa voltada para o tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais.

Estão sendo cumpridos 06 (seis) mandados de prisão preventiva e 07 (sete) mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Velho/RO, Ariquemes/RO, Rolim de Moura /RO, Guajará-Mirim/RO e Lábrea/AM.

Além das prisões e buscas, a Vara de Delitos de Tóxicos de Porto Velho/RO determinou o bloqueio de contas bancárias e bens dos investigados, além do sequestro de imóveis e veículos.

Ao longo das investigações, iniciadas em novembro de 2018, a Polícia Federal conseguiu realizar a apreensão de 03 (três) carregamentos de drogas pertencentes à organização criminosa nas cidades de Porto Velho/RO e Barra do Garça/MT, totalizando aproximadamente 120kg (cento e vinte quilos) de cocaína.

As drogas eram remetidas das cidades de Porto Velho/RO e Lábrea/AM para outros Estados da Federação,em especial o Espírito Santo, ocultas em compartimentos preparados no interior de veículos com o intuito de burlar qualquer tipo de fiscalização.

Visando a lavagem do capital ilícito obtido com a venda das drogas, restou demonstrado que os investigados adquiriram imóveis e veículos, registrando-os, porém, em nome de familiares e terceiros. Os presos, que responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, foram encaminhados para as unidades prisionais, onde permanecem à disposição da Vara de Delitos de Tóxicos.