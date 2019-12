Homens são presos pela Polícia Federal em aeroporto com malas cheias de dinheiro (FOTOS)

A Polícia Federal fez uma grande apreensão de dinheiro no aeroporto Internacional de Porto Seguro, neste domingo 01.12.19

Segundo nota da PF, a ação teve o apoio do 8°BPM de Porto Seguro.

06 indivíduos tentavam embarcar em um vôo da Gol, sentido São Paulo, quando foram abordados por policiais.

Junto dos acusados foram encontradas 06 malas, cheias de dinheiro.

Os homens não informaram a procedência do dinheiro, mas a PF acredita ser do assalto ao Banco do Brasil em Teixeira de Freitas,

que aconteceu na sexta-feira (30).

Não foi informado o valor apreendido, mas pelo volume, trata-se de milhares de notas.