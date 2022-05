Homem que agrediu namorada foi beneficiado com regime semiaberto em fevereiro “Veja”

Acusado de agredir a namorada por 3 dias no Rio de Janeiro, Fred Henrique Moreira Lima, de 30 anos, havia sido beneficiado com o regime semiaberto em fevereiro deste ano. O homem havia sido condenado há 10 anos de reclusão em regime fechado por tráfico de drogas. As informações são do G1.

No entanto, o desembargador Paulo de Oliveira Lanzillotta Baldez, da 5ª Câmara Criminal do Rio de Janeiro, acolheu um recurso da defesa de Fred que alegou que havia insuficiência probatória para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Depois da audiência, a condenação pelo crime de corrupção ativa foi mantida, mas houve o abrandamento do regime para o semiaberto. Fred havia sido preso em flagrante em 7 de janeiro de 2017 por associação para o tráfico.

Conforme a Polícia Militar, com ele foram encontrados 2,16g de cocaína em pó distribuídos em 09 tubos plásticos, 137,55g de maconha distribuídos em 37 trouxinhas, 19 comprimidos de Pramil, uma balança digital de precisão, certa quantia em dinheiro e munições calibre 12.

No boletim de ocorrência, os PMs afirmam que o homem ofereceu dinheiro para não ser preso. Como red já tinha duas condenações recentes, ambas com trânsito em julgado, ele foi considerado reincidente e condenado a 10 anos de reclusão em regime fechado pelos crimes de corrupção ativa, tráfico de drogas e condutas afins e concurso material.