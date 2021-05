HOJE NO RESIDENCIAL RIO MADEIRA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VAI REALIZAR O PROJETO “BUSCA ATIVA”

A ideia é levar aos moradores do Residencial Rio Madeira a oportunidade de matricular seus filhos na rede pública municipal de ensino. O projeto cadastra as crianças que estão fora da escola, orienta os pais e responsáveis, para matricular suas crianças sem precisar ir nas escolas. Basta apresentar documentos exigidos para proceder às matrículas de forma oficial.

É muito importante registrar este projeto piloto em nossa educação municipal e enaltecer a iniciativa da secretaria municipal Arnaldina Chagas, que está implantando uma gestão organizada levando a educação na ponta da linha.

Os horários para fazer as matrículas são de 08 as 12h00 e das 14 às 18h00 no Posto Policial, na entrada do Residencial Rio Madeira.

Loading...

Vamos acompanhar este trabalho, que poderá se tornar referência para outras cidades.

Nos siga nas redes sociais, compartilhem nossas informações, porque aqui a notícia é de verdade!