Grande clube da Premier League acerta a contratação do brasileiro Marcelo, informa jornalista

Grande nome da história do Real Madrid, o brasileiro Marcelo está bem perto de ser anúnciado como novo reforço do Leicester City para o restante da temporada do futebol europeu. O jogador se encontra livre no mercado desde passagem com as cores merengues, e chegará ao Leicester a custo zero.

Marcelo e Leicester estão em fase finais para um contrato de uma temporada. O lateral passará por exames médicos ainda nesta quinta-feira (1) e será anúnciado como grande reforço do time inglês para a temporada que já começou. A informação é do jornalista Martí Mirás.

A contratação do Leicester surpreende de forma positiva, já que o clube da Premier League não estava entre os interessados no futebol de Marcelo. O renomado jogador chegará à liga mais competitiva do planeta com grande expectativa que seja titular do time inglês.

Antes do Leicester, outros importantes clubes do futebol europeu chegaram a perguntar sobre o lateral, mas nenhum acordo avançou. O Leicester, não perdendo tempo, fechou a contratação do brasileiro, que jogará apenas em seu segundo time no velho continente.