Governos do Amazonas e da Alemanha capacitam servidores que prestam assistência a famílias rurais no interior do estado

A capacitação é direcionada para os aprovados no concurso público do Idam, em 2019

O governo do Amazonas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), em parceria com o governo alemão, representado pela Agência de Cooperação Técnica Alemã (GIZ), iniciou nesta segunda-feira (04/04), o Curso de Formação de Agentes em Extensão Rural. A capacitação é direcionada para os servidores aprovados no concurso público do Idam, em 2019, e segue até sexta-feira (08/04).

O objetivo é formar agentes capazes de atender às necessidades dos agricultores familiares, considerando as questões socioeconômicas, culturais, étnicas e de gerações presentes na agricultura familiar.

Para o diretor-presidente do Idam, Tomás Sanches, a parceria com outros órgãos ligados ao setor primário é de extrema importância para ajudar a desenvolver o interior. “Só vamos conseguir atender essa missão se nós tivermos parceiros. Já estamos discutindo internamente a possibilidade de um encontro presencial com a equipe de servidores concursados, e já com a presença dos 71 do cadastro reserva que serão chamados ainda esse mês”, pontuou Tomás.

Tomás destacou, ainda, os serviços de extensão rural realizados pelo Idam e a importância da presença do instituto nos 62 municípios do Amazonas, para se fazer presente e levar políticas públicas para os agricultores, pescadores, extrativistas e demais públicos assistidos pelo órgão. “A missão do Idam é melhorar a estrutura de produção das famílias rurais, oportunizando o acesso à tecnologia de produção, crédito rural e outras políticas de desenvolvimento rural sustentável”, disse.

O primeiro módulo da capacitação está sendo realizado de forma virtual e conta com a participação de 130 servidores da área técnica, entre profissionais de nível médio e superior. O curso terá duração de aproximadamente um ano, com uma grade de 11 módulos.

Na ocasião, serão discutidos temas que vão desde as questões estruturais e conjunturais do Idam, desenvolvimento rural e outras economias, abordagem participativa em Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), território e territorialidades no contexto amazônico e desenvolvimento rural na Amazônia.

Participam da capacitação, com palestras sobre questão do desenvolvimento rural, o secretário de Produção Rural (Sepror) Petrucio de Magalhães Júnior; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Jório Veiga; representantes da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRP), Instituto Federal do Amazonas (Ifam – Manaus Zona Leste), Rede de Agroecologia do Norte; Associação dos Agricultores do Alto Urupadi, Rede Maniva, Consórcio dos Produtores Indígenas Sateré-Mawé, entre outros.

Famílias rurais – Em 2021, o Idam assistiu 52.918 beneficiários (criadores, extrativistas, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pescadores, piscicultores, assentados da Reforma Agrária, jovens e mulheres rurais), onde 99% desse público está na categoria de agricultores familiares.

FOTOS: Kevyn Sousa/Idam