Governo realiza nos dias 13 e 14 de abril , o segundo pagamento do auxílio-moradia para famílias do Monte Horebe

O Governo do Amazonas por meio da Superintendência de Habitação do Amazonas-Suhab, efetua nas próximas segunda-feira(13) e terça-feira(14) os pagamentos da segunda parcela do auxílio-moradia de 2.166 famílias que foram retiradas da invasão Monte Horebe e estão aptas a receber o benefício.

Devido ao trabalho de prevenção ao Covid-19(Coronavírus), o Banco Bradesco solicitou à Suhab que o pagamento fosse realizado em dois dias, divididos em dez agências específicas escolhidas pelo Banco. As listas de nomes dividas por ordem alfabética e endereços de agências segue em anexo e será postada no site oficial da Suhab e da Defensoria Pública do Estado (DPE).

Para receber o benefício, que é uma ordem bancária nominal, os beneficiários devem estar portando RG e CPF e apresentar Certidão de Casamento e/ou Averbação de Divórcio, em caso de mudança de nome.

Calendário– Após análise da UGI/Casa Civil, SEFAZ e SUHAB, restou definido que o benefício de auxílio-moradia para essas famílias será pago sempre no dia 10 de cada mês. Quando acontecer da data cair em finais de semana ou feriados, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente.

Beneficiários inaptos– No primeiro pagamento, nos dias 11 e 12 de março, oito pessoas receberam o benefício duplamente e o sistema financeiro só detectou a duplicidade do pagamento durante a efetivação do pagamento da 2ª. parcela.

Portanto, os mesmos só terão direito novamente ao benefício no pagamento da 3ª. parcela prevista para o dia 10 de maio, conforme calendário de pagamentos do Auxílio-Moradia Monte Horebe.

Análise dos cadastros- Ainda no mês de abril uma equipe multitecnica composta pela SEAS, SEJUSC, SUHAB, DPE e UGI/Casa Civil estarão analisando os cadastros e notificando pessoalmente os beneficiários quando verificada desnecessidade de continuidade no programa ou descumprimento do acordo.