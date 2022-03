Governo do Estado realiza 1º Fórum das Federações Indígenas do Amazonas, nos dias 29 e 30 de março

Evento irá reunir movimento indígena e federações dos povos indígenas do Amazonas

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Estadual do Índio (FEI), vai realizar o 1º Fórum Estadual das Federações Indígenas do Amazonas, nos dias 29 e 30 de março, reunindo o movimento indígena e as federações dos povos indígenas no Hotel Intercity, localizado na rua Professor Marciano Armond, 544, bairro Adrianópolis, zona sul de Manaus.

O objetivo do encontro é criar ferramentas para alavancar atividades que beneficiem as comunidades indígenas do estado do Amazonas. Para o diretor-presidente da FEI, Zenilton Mura, o evento irá trazer não somente as presenças indígenas, como também os debates que precisam ser discutidos entre todos para melhor comunicação entre os povos.

“Precisamos reunir todos os parentes que representam cada região do nosso Amazonas para ouvir suas demandas e juntos trabalharmos para o progresso de todos. O evento é um marco na nossa história para estreitar laços entre o Governo do Amazonas e os povos indígenas”, disse.



Com o acréscimo de R$ 10 milhões assegurado pelo governador Wilson Lima, juntamente com a dotação de R$ 7 milhões para o exercício deste ano, o orçamento da FEI passará a ser de 17 milhões, permitindo que o fórum seja realizado. O orçamento é destinado a ações voltadas aos povos indígenas, com investimento no desenvolvimento cultural e econômico das populações, tornando possível o encontro das etnias no fórum para discutir suas demandas.

Instituições presentes – O encontro receberá representantes de diversos órgãos do Estado, que vão apresentar palestras e orientar os representantes indígenas acerca do trabalho exercido por eles. Têm participação prevista no evento as secretarias de Estado de Educação e Desporto, de Produção Rural (Sepror) e de Cultura e Economia Criativa, além da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e do Comitê Regional e Global para Parcerias com Povos Indígenas e Outras Populações Tradicionais da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF Task Force).

Durante a programação, serão observados todos os cuidados recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) contra a Covid-19, sendo obrigatório o uso de máscaras e distanciamento social. Para entrar no local, os participantes deverão ainda apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 atualizado e documento de identificação com foto.

FOTOS: Divulgação/FEI