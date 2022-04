Governo do Estado publica decretos com nomeação de novos titulares da Sejusc, Seas, Detran-AM e Delegacia-Geral

Novos gestores substituem quem saiu em cumprimento de prazo para desincompatibilização eleitoral

O Governo do Amazonas publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 31 de março, decretos com as mudanças no comando das secretarias de Estado da Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e de Assistência Social (Seas), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e da Delegacia-Geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas (PC-AM).

Também foram publicados decretos com mudanças na presidência da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam), que formalizou a saída de José Nilmar Alves de Oliveira. Erick Hudson da Silva Alves, diretor administrativo-financeiro da Aadesam, foi designado para a presidência.

As mudanças foram realizadas após a saída dos titulares, a pedido, em cumprimento de prazo de desincompatibilização eleitoral.

Na Sejusc, Mirtes Salles deixa o cargo de secretária, para o qual foi nomeado Emerson José Rodrigues de Lima, que era secretário executivo da pasta. Ernandes Herculano Saraiva passa a exercer o cargo de secretário executivo da Sejusc.

Ainda na mesma pasta, Lêda Maria Maia Xavier deixa o cargo de secretária executiva da Pessoa com Deficiência da Sejusc, sendo substituída por Leandro José Lopes.

Com a saída de Alessandra Campêlo, assume o cargo de secretária da Seas, Kely Patrícia Paixão Silva, que era secretária executiva da pasta, cargo para o qual foi nomeado Anderson Oliveira de Souza.

No Detran-AM, José Amurine Feitosa Tomaz Filho, que é diretor técnico do órgão, foi designado para o cargo de diretor-presidente, em substituição a Rodrigo de Sá Barbosa.

No comando da PC-AM, foi nomeado Ricardo Aparecido Leite como delegado-geral da instituição, substituindo Emília Ferraz. No cargo de delegado-geral adjunto, assume Bruno de Paula Fraga, em substituição a Tarson Yuri Silva Soares.

Nomeados

Na sejusc: Emerson José Rodrigues de Lima

Na Seas: Kely Patrícia Paixão Silva

No Detran-AM: José Amurine Feitosa Tomaz Filho

No comando da PC-AM: Ricardo Aparecido Leite