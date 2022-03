Governo do Estado libera R$ 580 mil em crédito para empreendedores

Entrega do fomento visa fortalecer setor rural e acontece na sexta-feira (25/03), durante visita do governador Wilson Lima ao município

O setor primário é destaque da ação de crédito que o Governo do Amazonas promove na sexta-feira (25/03), em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). A iniciativa abrange operações destinadas ao fortalecimento de cadeias produtivas e terá a presença do governador Wilson Lima, que inicia nesta quinta-feira (24/03) uma série de entregas e anúncios de investimentos na região do Baixo Amazonas.

A ação de fomento é promovida por meio da Agência de Fomento do Estado (Afeam), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), responsável por elaborar e encaminhar as propostas de financiamento dos produtores rurais.

Nesta ação, serão liberados mais de R$ 580 mil por meio de 95 operações de crédito, sendo 35 somente para o setor primário. Dentre estas estão 32 operações, no valor de R$ 204 mil, direcionadas a indígenas de etnia Sateré-Mawé, que atuam no cultivo de mandioca na comunidade Nova Alegria.

Todas as operações realizadas na comunidade indígena são devidamente autorizadas pela Fundação Nacional do Índio (Funai), para o desenvolvimento de atividades agropecuárias de baixo impacto.

A diversidade de financiamentos oferecidos pela Afeam para criar alternativas para a geração de renda das comunidades enquanto povos indígenas, que estão trabalhando, construindo sustentabilidade e provendo sua alimentação a partir do trabalho, faz parte da política de desenvolvimento econômico do Governo do Amazonas.

Todas as ações direcionadas ao setor primário são realizadas pela linha de financiamento Afeam Agro, que beneficia agricultores familiares e produtores rurais, agroindústrias, empresas rurais, associações e cooperativas cujas atividades que desenvolvam atividades de agricultura.

Formas de acesso – Os financiamentos são efetivados pelo programa Mais Crédito Amazonas, que atende micro e pequenas empresas, cooperativas e associações de pequenos produtores, microempreendedor individual, agricultores familiares e profissionais autônomos, com financiamentos no limite de até R$ 100 mil, seja para capital de giro, custeio ou investimentos em máquinas e equipamentos.

O acesso ao programa é pelo site da Afeam, no endereço www.afeam.am.gov.br. Para operações do setor primário, os interessados devem procurar a unidade local do Idam no seu município com a documentação completa, conforme relação de documentos disponível no site da Afeam.

Balanço – Desde 2019, por meio da Afeam, foram investidos mais de R$ 3,2 milhões na economia de Barreirinha, por meio de 359 operações de crédito. Em Nhamundá, foram mais de R$ 8,2 milhões aplicados, totalizando 1.602 operações de crédito. Nos dois municípios, foi possível a manutenção de aproximadamente 5.800 empregos.

