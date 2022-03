Governo do Estado leva curso gratuito de Elaboração de Projetos para Captação de Recursos Federais

No total, são 85 participantes que, até a quinta-feira (24/03), realizam o curso

O Governo do Amazonas está realizando, no município de Rio Preto da Eva (Distante 57 quilômetros de Manaus), o Curso de Elaboração de Projetos para Captação de Recursos Federais, de forma gratuita e presencial, até esta quinta-feira (24/03). A atividade integra o Programa de Capacitação de Servidores Municipais, idealizado pelo governador Wilson Lima e executado por meio da parceria entre a Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Ciama) e a Escola de Gestão e Aperfeiçoamento do Servidor Público (Esasp), da Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead).

Ana Reis, coordenadora do Centro do Idoso de Rio Preto da Eva, é uma das 82 pessoas inscritas no curso. “O curso está trazendo muito esclarecimento com aulas dinâmicas e interativas. Vai ser importante na questão de nos proporcionar a elaboração de mais projetos aptos a receberem recursos a serem implementados para o desenvolvimento do nosso município”, destacou a coordenadora.

De acordo com o presidente da Ciama, Aluizio Barbosa, a ideia do Programa é levar para o interior os mais diversos cursos com o objetivo de aprimorar os conhecimentos de profissionais que já atuam nas prefeituras, evitando o custo de deslocamento deles até a capital. “Nós queremos torná-los aptos a elaborar projetos de desenvolvimento e de captação de recursos nacionais e internacionais, de acordo com todas as exigências legais”, destacou o presidente.

Do curso – Durante os três dias das aulas, que encerram nesta quinta-feira (24/03), o professor André Guimarães abordará assuntos como orçamento público, execuções orçamentárias do Estado em todas as modalidades, princípios aplicáveis às transferências da União, fundamentações legais, a REDE+Brasil, consulta, acesso, programas e novos módulos de transferência.

FOTOS: Divulgação/Ciama