Governo do Estado fortalece empreendedorismo feminino em Parintins em parceria com instituição socioassistencial

Associação que desenvolve trabalhos sociais no município terá apoio da Seas para alavancar projetos

Visando o incentivo à independência financeira e ao empreendedorismo feminino, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), vai financiar cursos de empreendedorismo para mulheres de baixa renda em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). As atividades serão realizadas em parceria com a Associação Cidadania Social e Sustentabilidade (ACSSUS).

O trabalho da ACSSUS é voltado às causas sociais, de caráter educacional, cultural e de assistência social, e tem como finalidade a promoção da cultura e a defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico. Essa é uma das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) fomentadas pelo Governo do Amazonas.

A titular da Seas, Alessandra Campêlo, destaca a importância de incentivar o empreendedorismo feminino como forma de estimular a independência financeira e combater a pobreza.

“Além desse incentivo, o Governo do Amazonas trabalha também abrindo créditos específicos para as mulheres de baixa renda, para que elas possam empreender e começar seus pequenos negócios. Sempre que ajudamos uma mulher, ajudamos a família inteira. A determinação do governo é que foquemos nas mulheres em situação de extrema pobreza para ajudar as famílias amazonenses”, disse.

Para a presidente da associação, Izabel Porto, a parceria é um reconhecimento da importância do trabalho da ACSSUS no município. “Começamos os trabalhos da instituição há doze anos e chegamos até aqui. As mulheres vão receber o conhecimento, a capacitação socioemocional para empreender e estimuladas a terem autonomia financeira. Isso é muito importante”, observou.

FOTOS: Emanuel Mendes Siqueira/Seas