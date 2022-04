Governo do Estado entrega kits de segurança para mototaxistas

Além de capacete e colete, profissionais também foram capacitados gratuitamente pelo Detran Amazonas

O Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), iniciou as entregas de kits de capacetes e coletes para mototaxistas dos municípios de Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus) e de Eirunepé (distante 1.160 quilômetros da capital). Inicialmente, 37 profissionais foram beneficiados com os equipamentos de segurança que fazem parte dos benefícios do projeto Motociclista Legal.

Em Eirunepé, as entregas ocorreram nesta terça-feira (12/04) para 25 mototaxistas enquadrados dentro do perfil do projeto, que são: ser maior de 21 anos, estar habilitado há pelo menos dois anos na categoria A, ser morador do estado há pelo menos dois anos e ter renda familiar de até 2 salários mínimos.

O mototaxista Antônio José Barroso Pereira, de 47 anos, foi o primeiro contemplado com o kit de segurança em Eirunepé. “Sinto orgulho desse governo, pois não estávamos tendo apoio de ninguém, até agora”, agradeceu.

Além dos kits de segurança, 21 mototaxistas de Eirunepé também foram contemplados com os certificados de conclusão do curso de capacitação. Eles agora já podem solicitar o financiamento de até R$ 5 mil da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) para fazer manutenção em suas motocicletas.

“Estamos muito gratos por isso. Tanto na segurança, com o colete e o capacete, quanto com esse crédito que vai nos beneficiar, pois necessitamos muito disso”, comemorou o mototaxista Erimar Rodrigues da Silva, de 28 anos.

Lançamento

Além dos mototaxistas, os demais moradores de Eirunepé e dos municípios vizinhos foram informados do lançamento do Polo Avançado de Atendimento do Detran-AM para a Calha do Rio Juruá.

“Como determinação do governador, estamos iniciando a implantação dos polos em cinco municípios do interior. Aqui em Eirunepé será instalado o Polo do Juruá, onde iremos atender toda essa região, incluindo Envira, Itamarati, Ipixuna, Carauari e Guajará”, explicou o diretor-presidente em exercício do Detran Amazonas, Amurinê Tomaz.

Além de Eirunepé, o Governo do Estado pretende implantar outros quatro Polos de Atendimento nos municípios de Humaitá, Tabatinga, Parintins e Tefé. Os polos irão oferecer os mesmos serviços ofertados em Manaus, como transferência de veículos, emissão de CNH, vistoria, captura de imagens, entre outros.

Motociclista Legal

Desde o lançamento, em novembro de 2021, já foram realizadas mais de 1.000 inscrições para os cursos gratuitos de capacitação e de atualização no interior e na capital.

Mais de 16 municípios já foram beneficiados com os cursos, e mais de 3 mil kits de segurança já foram entregues em Manaus e nos municípios de Manacapuru, Tefé, Autazes, Parintins, Barreirinha, Rio Preto da Eva, Eirunepé e Careiro da Várzea.