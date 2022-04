Governo do Estado entrega cerca de R$ 450 mil em equipamentos para os centros masculino e feminino da Fazenda da Esperança

Mais de 200 pessoas atendidas direta e indiretamente pela instituição, serão beneficiadas com a entrega dos fomentos

O Governo do Amazonas, por meio de editais do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), entregou, nesta quinta-feira (28/04), fomentos para o setor social no valor total de R$ 449.996,32 para a Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança – Dom Gino Malvestio (centro masculino), e Irmã Cleusa Rody (centro feminino). A entrega foi realizada com a presença da madrinha do FPS, a primeira-dama Taiana Lima, na sede das entidades, localizadas na rodovia BR-174, quilômetro 15, ramal Cláudio Mesquita, quilômetro 8, s/n, zona rural de Manaus.

“Para o governador Wilson Lima e para mim, é sempre uma alegria muito grande poder contribuir com suas atividades por meio destas entregas, pois a determinação de seu governo, é sempre atender da melhor forma possível aos que mais precisam. Obrigada por receber a nossa equipe, e parabéns para cada um de vocês que aqui estão em busca de uma vida melhor,” destacou a primeira-dama.

Com o recurso recebido por meio do edital no valor de R$149.996,32, o Centro Masculino Dom Gino Malvestio adquiriu equipamentos permanentes como parafusadeira, furadeiras, desempenadeira, gás motosserra, jogos de chave de fenda, kits acessórios, lixadeiras, motor el 5cv e 10cv, serra de bancada multifuncional, circular profissional e industrial, tupia de bancada com motor e outros.

Com os equipamentos, a entidade tem como finalidade impulsionar o projeto que levará desenvolvimento de habilidades na área de marcenaria, contribuindo para a reinserção social dos acolhidos do programa terapêutico.

Também para o Centro Masculino, o fomento no valor de R$ 150.000,00, foi investido em um kit de gerador solar fotovoltaico de 47,52 KWP. Com este equipamento, a Fazenda da Esperança tem como finalidade reduzir os custos com energia, gerando economia para a instituição.

“Estes equipamentos serão de muita importância para o desenvolvimento dos trabalhos dos meninos que estão aqui na Fazenda da Esperança e, por isso, damos graças a Deus e ao governador Wilson Lima por esta parceria feita por meio de edital, pois agora, teremos uma produção maior e de melhor qualidade em nossa marcenaria, e a garantia de energia durante a fabricação dos móveis, e é claro, uma economia também que iremos ter com a redução de gasto de luz com o kit de gerador solar”, afirmou Rafael Feitosa, coordenador responsável pelo o Centro Masculino

Para o Centro feminino Irmã Cleusa Rody, o recurso no valor de R$ 150.000,00, foi investido na adequação do espaço físico da cozinha da instituição, que irá oferecer espaço adequado para a realização das oficinas de culinária, além de desenvolver a interação social entre as participantes do projeto, e realizar oficinas terapêuticas voltadas para a área de culinária, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades e capacidade produtiva das acolhidas.

Para Maria Aparecida Belizio, coordenadora do Centro Feminino, a cozinha entregue será de grande utilidade, não só para as refeições, mas também para a realização de várias oficinas.

“Essa cozinha nos trará muitos benefícios, pois neste espaço, além de realizarmos as nossas refeições, também iremos desenvolver interações entre as nossas atendidas e uma variedade de oficinas, e isso, nos traz uma gratidão imensa ao nosso governador Wilson Lima e à primeira-dama Taiana Lima. Que Deus os abençoe grandemente”, agradeceu Maria Aparecida.

Entidade – A Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança, oferece serviço de proteção especial de alta complexidade, com atendimento e acolhimento de pessoas usuárias de substâncias psicoativas e dependência química, desenvolve o trabalho de reabilitação com os adictos na unidade com o tratamento de duração de 12 meses, além de tratar o lado espiritual, a Fazenda desenvolve atividades laborais, preparando-os para o retorno à sociedade e ceio familiar, dando a oportunidade do interno (a) ter um meio de geração de renda ao término do tratamento.

FPS – O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza atua fomentando projetos autossustentáveis, de geração de emprego, renda e inclusão social, que garantem os direitos dos idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

FOTOS: Breno Brandão/FPS