Governo do Amazonas, via Sejusc, entrega mais de 500 vias de Registro Geral (RG) em Atalaia do Norte

Iniciativa é resultado de uma ação de cidadania realizada em novembro em 2021

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), realizou na terça-feira (22/02) a entrega de 543 vias de documentos do Registro Geral (RGs) para a população do município de Atalaia do Norte (a 1.138 quilômetros de Manaus).

Coordenado pela Secretaria Executiva de Cidadania da Sejusc (Secid), a iniciativa é resultado de uma ação realizada no período de 17 a 19 de novembro de 2021. Ainda na terça-feira, também foi realizada a emissão de mais 500 RGs para que a população do interior continue tendo o acesso à cidadania.

Segundo a secretária Mirtes Salles, titular da Sejusc, a emissão e entrega da documentação em municípios do Amazonas é um dos compromissos do governador Wilson Lima.

“A entrega desses RGs é de grande importância não somente para nós servidores, mas também para essa população que terá em mãos os seus direitos. A ação é mais um compromisso do Governo do Estado com a população amazonense”, disse a gestora.

A titular da Secid, France Mendes, ressalta a satisfação de retornar ao município de Atalaia do Norte com ações que beneficiam a população.

“O retorno ao município como prestação de contas é a entrega do resultado das emissões que fazem parte das ações humanizadas. Nós, enquanto Sejusc, estamos com o sentimento de dever cumprido e vamos continuar trabalhando para alcançar mais municípios”, disse a secretária.

A ação contou com o apoio da Prefeitura de Atalaia do Norte, que, em conjunto, ofereceu serviços de beleza como corte de cabelo e designer de sobrancelhas. Além disso, teve entrega de 1.500 cestas básicas, atendimento jurídico e psicossocial, entre outros.

FOTOS: Samuel Silva/Divulgação