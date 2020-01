Governo do Amazonas vai pagar abono do Fundeb a 30 mil profissionais do magistério neste mês de janeiro

Abono a ser pago pela Secretaria de Educação vai até R$ 2.250

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), vai garantir o rateio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) a 30 mil professores e pedagogos da rede pública estadual. Serão rateados cerca de R$ 23 milhões em forma de abono salarial com valores de R$ 750 a R$ 2.250, dependendo do tipo de vínculo com a secretaria.

O rateio só é possível devido ao aumento da arrecadação da receita do estado em dezembro, que foi superior ao esperado. Para atingir os 60% mínimo com investimento na folha de pagamento de pessoal, a Secretaria de Educação deveria pagar R$ 348,00 como abono salarial para cada 20 horas. No entanto, o Estado viabilizou o pagamento de R$ 750,00 a cada 20 horas.

Com a decisão, a Secretaria de Educação supera o mínimo de 60% do valor total do Fundo que deve ser utilizado para pagamento dos profissionais do magistério. Segundo o secretário da Seduc, Vicente Nogueira, o valor inicial é de R$ 750, mas pode ser triplicado. “Nós temos professores que cumprem 40 horas e outros que cumprem 60 horas e isso significa que esse eles receberão o dobro e até o triplo, conforme a legislação”, explicou.

Aos profissionais que possuem vínculo de 40 horas, será paga quantia R$ 1,5 mil. Já os que atuam em 60 horas semanais receberão a quantia de R$ 2.250 mil. Para profissionais que possuem vínculos com cargas horárias diferenciadas serão pagos valores proporcionais, conforme o cálculo realizado pelo Departamento de Gestão Pessoal (DGP) da secretaria.

Datas – Para o pagamento, a Secretaria de Educação está em fase final dos procedimentos administrativos junto a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). A expectativa é que os valores estejam disponíveis na conta dos servidores a partir desta sexta-feira (10/01).

Fotos: Divulgação Seduc e Ricardo Machado/Aleam