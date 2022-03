Governo do Amazonas reúne com órgãos municipais para tratar de novos convênios entre Estado e Prefeitura

Entre novas obras está o Parque Encontro das Águas, com projeto do arquiteto Oscar Niemeyer

Equipes técnicas do Governo do Amazonas e da Prefeitura de Manaus realizaram, na quinta-feira (04/03), na sede da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), reunião de alinhamento para tratar de novos convênios a serem firmados nos próximos dias entre o governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida.

As obras incluem a construção de um viaduto, da nova rodoviária, de um novo terminal de integração na zona norte e do Parque Encontro das Águas, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012), além da revitalização da Manaus Moderna e da aquisição de ônibus.

Os convênios, que na esfera estadual estão sob a gestão da UGPE, fazem parte do Protocolo de Intenção lançado no último dia 24 de outubro, por meio do qual o governo está repassando R$ 580 milhões para obras e ações na cidade de Manaus. Desse pacote, 13 convênios celebrados com a Prefeitura de Manaus, via UGPE, já estão vigentes, somando cerca de R$ 317 milhões. Os demais estão em vias de formalização.

De acordo com o coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo, entre os novos convênios em via de formalização estão obras importantes de mobilidade urbana para Manaus. Ele cita a construção de um viaduto na rotatória da Feira do Produtor, na zona leste, a adaptação do Terminal 6 para ser a nova Rodoviária da cidade, e a construção de um novo terminal na zona norte, além da aquisição de novos ônibus para o transporte coletivo.

Também constam as obras do Parque Encontro das Águas Rosa Almeida e a revitalização da área no entorno do Mercado Adolpho Lisboa e da feira Manaus Moderna, no Centro.

“O entendimento entre os técnicos da Prefeitura de Manaus e do Governo do Amazonas tem sido muito profícuo. Desde o lançamento do Protocolo de Intenções entre o governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida, no dia do aniversário de Manaus, já firmamos vários convênios. Hoje, a reunião foi para alinhar os outros convênios que serão firmados nos próximos meses e para adequarmos o cronograma dessas ações com todos os órgãos envolvidos”, disse o coordenador da UGPE.

Além dos técnicos do órgão, participaram da reunião representantes do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu), da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e do Conselho Municipal de Gestão Estratégica.

O diretor-presidente do Implurb, Carlos Valente, destacou a importância da reunião para a otimização dos serviços entre os órgãos.

“Avançamos nas questões técnicas e jurídicas dos convênios. São ações que o prefeito e o governador entendem que serão boas para a cidade, projetos estruturantes, que visam a resgatar, no primeiro momento, o centro histórico de Manaus e também valorizar um projeto que vai agregar muita atração turística à cidade de Manaus e visão cênica do Encontro das Águas”, disse Valente sobre as duas obras que estão sob sua gestão.

Convênios vigentes – Dos convênios vigentes firmados via UGPE que integram a parceria entre Governo e Prefeitura de Manaus constam o programa Asfalta Manaus, o Programa de Reestruturação e Qualificação do Transporte Público do Município de Manaus, que resultou no Passe Livre Estudantil, a reforma de 29 feiras e mercados e repasses para o combate à erosão na zona norte da capital.

FOTOS: Tiago Corrêa/UGPE