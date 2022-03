Governo do Amazonas realiza encontro em homenagem às mulheres do setor primário

Atividade promovida pela ADS e FPS aconteceu na Fazenda Santa Rosa e reuniu mulheres representantes do agro que residem na Região Metropolitana de Manaus

No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher (8 de Março), o Governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) e Fundo de Promoção Social (FPS) realizou o 1º Encontro Mulheres do Agro Amazonas, voltado para a valorização das mulheres que trabalham no setor primário. A ação aconteceu nesta sexta-feira (18/03), na Fazenda Santa Rosa, no Iranduba.

A diretora-presidente da ADS, Michelle Bessa, e a secretária da FPS, Kathelen Braz, coordenaram o evento voltado às trabalhadoras que contou com dinâmicas, programação cultural, estética e SPA. Entre as convidadas estiveram presentes, presidentes e representantes de associações, cooperativas e produtoras das feiras de produtos regionais da ADS.

“Em um ambiente tradicionalmente masculino, as mulheres têm deixado de ser espectadoras para assumirem o protagonismo no setor primário, contribuindo diretamente para o desenvolvimento sustentável do agronegócio. Hoje reunimos mulheres que puxam esse protagonismo para si, mulheres do campo, batalhadoras. Isso só comprova que o agro é lugar de mulher sim”, destacou a presidente da ADS, Michelle Bessa, destacando a atenção e valorização do governador Wilson Lima ao público feminino do setor primário.

A programação iniciou com um café da manhã dedicado às mulheres que trabalham, principalmente, com a agricultura familiar. Ao todo, mais de cem mulheres que residem nos municípios próximos a Manaus, como Rio Preto da Eva, Manacapuru, Autazes e Iranduba, foram convidadas para o evento.

A ADS e a FPS promoveram ainda uma roda de conversa com o tema “O poder de escolha da mulher e autenticidade”, ministrada pela treinadora comportamental, Daniela Cardoso.

Durante o encontro, a FPS realizou a entrega de um caminhão com carroceria aberta de uma tonelada para a Associação de Produtores Rurais PDS Catalão (Iranduba) e ainda materiais e equipamentos permanentes para a Cooperativa de Agricultores e Pescadores de Manacapuru e Região (Cooapmar – Manacapuru).

“É muito emocionante estar aqui, hoje, reunida com todas vocês. Eu venho de uma família que viveu a vida toda da agricultura familiar, aqui no Iranduba, e ver os investimentos que o governador Wilson Lima vem fazendo para o setor primário é gratificante. Hoje entregamos aqui materiais e equipamentos, que certamente irão ser de grande auxílio para inúmeras trabalhadoras”, afirmou a secretária Kathelen Braz, da FPS.

Artemisa Vasconcelos, produtora do Lago do Acajatuba, em Manacapuru, foi uma das participantes do evento, junto com outras mulheres da região.

“Hoje é um dia feliz, onde nós mulheres do agro estamos nos sentindo realizadas e valorizadas. Só tenho a agradecer à presidente Michelle, secretária Kathelen e, principalmente, ao governador Wilson Lima pelo carinho que ele tem por nós. Esse é o primeiro encontro, espero que no próximo ano sejam ainda maior, e que muito mais mulheres possam estar presentes”, afirmou.

Em um momento de descontração, todas as convidadas participaram de uma visita guiada à Fazenda Santa Rosa, com passeios ao aviário, Ilha do Mel, mini fazenda, visita aos animais, atividade de plantio, passeio de trenzinho, contos e lendas. A programação também incluiu serviços de estética e massagem, em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

FOTOS: Ruth Jucá/ADS