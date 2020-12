Governo do Amazonas paga 10ª Parcela da Bolsa Moradia aos moradores do Monte Horebe e anuncia prorrogação de mais seis meses do Termo de Acordo Individual

Nesta quinta-feira (10) e sexta-feira (11), 2.184 famílias receberão o benefício de Bolsa Moradia, a partir das 10 horas da manhã em dez agências do Banco Bradesco.

O Governo do Amazonas, por meio da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), realiza o 10º pagamento da bolsa-moradia do Monte Horebe. Ao todo, serão 2.184 famílias que vão receber o benefício dividido em duas turmas, nos dias 10 e 11 de dezembro. Os pagamentos são feitos com recursos estaduais, e para essa parcela foram disponibilizados R$ 1.310.400, no formato de ordem de pagamento bancário. Os pagamentos são feitos em dois dias para evitar aglomeração nas agências.

Segundo o diretor-presidente da Suhab, João Coelho Braga, o Governo em acordo com a Defensoria Pública do Estado-DPE vai prorrogar, por meio de Termo Aditivo, mais seis meses, o benefício para as famílias do Monte Horebe. “A decisão de prorrogar automático é para preservar beneficiários e servidores. Ainda estamos vivendo em um período de pandemia e se torna arriscado fazer uma operação com mais de duas mil pessoas”, afirmou o diretor-presidente.

A prorrogação do Termo Aditivo terá validade de janeiro a junho de 2021.

Pagamentos – Para receber o benefício, o qual se dá por ordem bancária nominal, os beneficiários devem ir à Agência do Banco Bradesco designada, conforme listagem, a partir das 10 horas da manhã, munidos de RG e CPF; e ainda apresentar Certidão de Casamento e/ou Averbação de Divórcio, em caso de mudança de nome.

A listagem de nomes por ordem alfabética e com indicação dos endereços das agências do Banco Bradesco, nas quais os beneficiários irão receber a parcela, estão disponíveis no site da Superintendência Estadual de Habitação – Suhab (www.suhab.am.gov.br) nos seguintes links:

LISTA DE PAGAMENTOS MONTE HOREBE 10 DEZ

LISTA DE PAGAMENTOS MONTE HOREBE 11 DEZ

Fotos: Divulgação/Suhab