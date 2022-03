Governo do Amazonas libera mais de R$ 470 mil de Gratificação de Curso a Policiais Militares

Criado pelo governador Wilson Lima, primeira lista de beneficiados totalizou R$ 470 mil em bonificações incorporadas ao salário dos profissionais da segurança pública

A Gratificação de Curso (GC), benefício lançado pelo governador Wilson Lima, alcançou 138 policiais militares do Amazonas. Os primeiros contemplados começaram a receber a gratificação em fevereiro deste ano e mais 281 terão acesso à bonificação a partir de março. As informações são do Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas.

Uma das medidas do programa Amazonas Mais Seguro, as bonificações são incorporadas ao salário do servidor da segurança pública após a finalização da especialização. Para quem possui pós-graduação, o percentual é de 25%. Mestrado, 30% e doutorado, 35%. Com os primeiros beneficiados, o governo estadual desembolsou R$ 474,764,33 em bonificações.

Conforme levantamento da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), 135 policiais com pós-graduação receberam a gratificação de 25% e três com título de mestrado a de 30%. Outros 281 policiais passarão a ter direito ao benefício (275 com pós-graduação e seis com mestrado) a partir de março, após publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).

“Ela [a Lei de Curso] é importante para reconhecer aquele policial que está buscando sua qualificação. Para quem tem mestrado, doutorado, haverá um acréscimo percentual ao salário desse policial sobre o soldo e a gratificação é um ganho real, porque ele leva isso para aposentadoria dele, leva para casa. Isso é resultado de muito trabalho do nosso governo e de priorizar aquilo que é importante, e segurança pública é fundamental e indispensável”, destacou o governador Wilson Lima.

Para o comandante da Polícia Militar, coronel Vinícius Almeida, a medida executada na gestão do governador valoriza os profissionais.

“A criação da Lei de Cursos garante mais dignidade aos policiais militares. Os benefícios não são só no salário do policial. A sociedade também passa a contar com uma tropa mais motivada e qualificada. Tudo isso só está sendo possível graças à valorização e ao reconhecimento do governador Wilson Lima”, afirmou o coronel.

FOTOS: Diego Peres / Secom