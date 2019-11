Governo do Amazonas já repassou R$ 77,5 milhões do FTI aos municípios do interior

Estão previstos mais R$ 10 milhões para serem liberados. Com isso, o valor final do repasse será R$ 17,5 milhões a mais que os R$ 70 milhões previstos no início do ano

O Governo do Amazonas já repassou R$ 77,5 milhões do Fundo de Fomento, Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) aos 61 municípios do interior. O último repasse, no valor de R$ 20 milhões, foi feito em novembro, Estão previstos mais R$ 10 milhões para serem liberados neste ano. Com isso, o valor final do repasse para o interior será R$ 17,5 milhões a mais que os R$ 70 milhões previstos no início do ano.

Na primeira parcela do FTI, feita em maio, foram liberados R$ 17,5 milhões. Na segunda parcela, em junho, foram mais R$ 40 milhões e, agora, em novembro mais R$ 20 milhões. Os recursos são repassados via Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal.

O repasse aos municípios é garantido pela Lei nº 4.791 de 27 de fevereiro de 2019, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado (ALE-AM), que garante até 40% da dotação inicial dos recursos do FTI para área da Saúde, dos quais 20% para os municípios do interior e 80% para o pagamento de despesas pela Secretaria de Estado da Saúde (Susam). O valor total previsto para aplicação na área de Saúde era R$ 350 milhões no início do ano.

O aumento de R$ 17,5 milhões no valor do repasse aos municípios se deve ao fato de que a Lei prevê ainda que, havendo excesso de arrecadação, será destinado até 10% do excedente para os municípios, em caráter completar.

Os recursos estão sendo utilizados pelas prefeituras para custeio das unidades e também para investimentos em equipamentos, medicamentos e produtos para a saúde. Graças aos recursos, alguns hospitais no interior receberam obras de reforma e equipamentos e puderam ampliar os serviços aos usuários.

No anexo, segue tabela com valores repassados por município.

CONTATO: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Saúde (Susam): (92 –3643-6304 e 98407-1699). E-mail: [email protected]