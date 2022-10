Governo do Amazonas já comprou mais de R$ 300 mil de produtores rurais afetados pelo desabamento de duas pontes na BR-319

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), já comprou mais de R$ 300 mil em produtos da agricultura familiar dos municípios afetados pelo desabamento de duas pontes na BR-319. A expectativa é de que sejam adquiridos 500 toneladas de alimentos por meio do investimento total de R$ 1,5 milhão.

A operação dispõe de uma balsa, responsável pelo escoamento da produção agrícola, que se desloca do Porto da Ceasa até a AM-254, estrada que interliga Manaus ao município de Autazes. Na embarcação, produtores rurais dos municípios de Manaquiri, Careiro da Várzea e Careiro Castanho, contam com o apoio de quatro caminhões, cada um com capacidade para suportar cinco toneladas de produtos, e duas pick-ups.

Segundo o secretário de produção rural, Petrúcio Magalhães, os alimentos adquiridos pelo Estado estão sendo distribuídos nos quites do programa “Merenda em Casa”, da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), e para instituições sociais dos próprios municípios.

“Nós contamos com apoio da Seas, da Sejusc e do FPS para fazer a distribuição desses alimentos na própria sede dos municípios, para entidades que trabalham com pessoas em vulnerabilidade social. Todos esses produtos, ao invés de virem para o mercado de Manaus, estão sendo comprados e distribuídos para as pessoas que mais precisam”, explicou.

Além da estrutura, o Governo do Estado disponibilizou, por meio da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), a liberação de recursos para o programa promecanização e, ainda, a suspensão do pagamento de parcelas relativas a financiamentos para pequenos produtores e comerciantes da região.

“Com o promecanização, só em Careiro Castanho, 12 projetos já foram autorizados, é cerca de R$ 1,5 milhão para ajudar os produtores a continuarem produzindo. Nós ainda temos um restinho de verão e, dessa forma, eles podem mecanizar as suas áreas”, completou Petrúcio.

Trabalho conjunto

Em 28 dias de força-tarefa, a Defesa Civil do Amazonas realizou a travessia de mais de 76 mil passageiros entre os trechos prejudicados pelos desabamentos.

Nos locais, o órgão estadual colocou à disposição da população quatro lanchas que realizaram, de forma gratuita, o translado, afim de minimizar o impactos ocasionados pelos acidentes, explicou o tenente-coronel da Defesa Covil, Adson Ferreira.

“São quatro embarcações com capacidade para 14 pessoas cada. Inicialmente as quatro foram destinadas para o rio Curuçá e, após a ocorrência na segunda ponte, nos deslocamos duas para o rio Autaz Mirim. Neste momento, em que um dos trechos já está normalizado, nós vamos retrair essas embarcações afim de intensificar esse transporte”, frisou.

Trafegabilidade

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pela BR-319, normalizou no último sábado (29/10), o tráfego sobre o rio Autaz Mirim, com o apoio de uma ponte provisória.

Neste momento, a autarquia federal trabalha junto à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), para a instalação de uma balsa no rio Curuçá. A expectativa é de que até sexta-feira (29/10), o fluxo seja restabelecido.