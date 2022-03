Governo do Amazonas irá construir o primeiro hospital público veterinário do Amazonas

A obra contempla a construção de um prédio com dois pavimentos, na avenida Mário Ypiranga, no bairro do Parque Dez

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), irá construir o primeiro Hospital Público Veterinário do Estado do Amazonas. O início da obra foi autorizado pelo governador Wilson Lima e o contrato foi assinado na sexta-feira (18/03), com previsão de começar os trabalhos na primeira quinzena de abril.

Com investimento no valor de R$ 3.717.932,93, o Hospital Veterinário será construído na avenida Mário Ypiranga, no bairro do Parque Dez. O projeto é de autoria da deputada estadual Joana Darc e emenda parlamentar da autora e do deputado estadual Saullo Viana.

A obra contempla a construção de um prédio com dois pavimentos, sendo que no térreo estará situada a recepção, sala de espera, triagem, centro cirúrgico com onze macas, sala de pós-operatório, sala para Raio X, sala de internação, baias para acomodação dos animais, salas de isolamento, sala de urgência, sala de necropsia, banheiros masculino e feminino para funcionários, dentre outros.

O andar superior terá hall de entrada, sala administrativa, sala de reunião, almoxarifado, salas de conforto médico, cozinha, banheiros e um auditório. Além disso, o Hospital Veterinário contará também com todas as instalações de drenagem e de tratamento de esgoto sanitário e de descarte de resíduos.

Projeto pioneiro no Amazonas, a construção do hospital tem por objetivo oferecer atendimento veterinário especializado de urgência e emergência, de forma gratuita, com consultas, cirurgias, exames laboratoriais e internações destinado aos animais cujos donos não tenham condições financeiras de custear o tratamento em instituições médicas privadas.

O hospital também oferecerá castração gratuita dos pets e feiras de adoção responsável, visto que atualmente muitos animais encontram-se em situação de abandono nas ruas da cidade.

