Governo do Amazonas informa sobre procedimentos para solicitação de linhas de crédito da Afeam

Linhas de financiamento da agência oferecem condições flexíveis de pagamento e atendem diversos segmentos econômicos

O Governo do Amazonas, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), tem atualmente cinco linhas de crédito para atender empreendedores em diversos segmentos. Os financiamentos oferecem condições flexíveis, que variam entre prazos de até 12 anos para pagamento, descontos nos juros para adimplentes, dentre outros critérios que facilitam o crédito ao cliente.

As linhas de crédito disponíveis para solicitação mediante análise da agência divididas por segmento são: Mais Crédito Amazonas, Afeam Agro, Promecanização, Procalcário, Afeam Mais.

“A Agência de Fomento, por meio do Governo do Estado, não coloca uma maquininha de cartão de crédito em contrapartida à aprovação do crédito, não te obriga a ter uma conta corrente conosco. A Afeam é uma instituição financeira não bancária porque não capta dinheiro das famílias, das empresas. Nós administramos fundos”, explicou Marcos Vinícius Castro, presidente da Afeam.

Mais Crédito Amazonas – Lançado em janeiro deste ano, o programa oferece crédito com taxas de juros subsidiadas e prazos flexíveis aos autônomos, profissionais liberais, produtores rurais, cooperativas e associações ligadas ao agronegócio, microempreendedores individuais (MEI), micro e pequenas empresas.

O procedimento para solicitação é totalmente on-line, pelo site da Afeam (www.afeam.am.gov.br), no qual podem ser consultadas as categorias de enquadramento dos clientes.

Promecanização – Oferecendo prazo de pagamento de até 12 anos, essa linha de financiamento incentiva a mecanização de áreas degradadas e promove o aumento da produção. Para solicitar a análise, os interessados devem procurar a unidade do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Estado do Amazonas (Idam) no município em que reside.

Procalcário – Visa propiciar aos produtores rurais e agricultores familiares a correção de solo em terras exploradas economicamente, priorizando áreas produtoras de grãos, fruticultura, culturas industriais e de pastagens ou capoeiras alteradas ou degradadas.

A solicitação para análise é feita na unidade do Idam de cada município, mediante apresentação completa de documentação do solicitante e proposta e projeto técnico elaborado pelo Idam.

Afeam Agro – Com o objetivo de apoiar pequenos produtores rurais (indígenas, extrativistas, pescadores, agricultores, pecuaristas e piscicultores), o Afeam Agro garante um bônus de 25% de desconto aos clientes com parcelas em dia, e tem os limites de financiamento condicionados à análise de crédito.

Afeam Mais – Disponibiliza às empresas uma linha de crédito com taxas de juros competitivas, visando apoio creditício à manutenção e modernização de atividades econômicas. O acesso pode ser feito com o encaminhamento dos documentos relacionados no site da Afeam preenchidos e assinados para o e-mail [email protected]

FOTOS: Lucas Silva/Secom