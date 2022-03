Governo do Amazonas garante investimento de mais de R$ 30,8 milhões ao esporte do estado

Pacote engloba reformas em espaços da Vila Olímpica, como o parque aquático e o kartódromo; além de iluminação nos estádios de futebol e reformas nos campos da capital e do interior

O governador Wilson Lima anunciou, nesta segunda-feira (14/03), o lançamento para os exercícios de obras na capital e no interior, que somam mais de 1,1 bilhão de investimentos. Para o esporte e lazer o montante ultrapassa os R$ 30,8 milhões, e será administrado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) para a realização de 29 obras. As ações serão executadas por meio da Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

No anúncio do pacote de obras 2022, o governador do Wilson Lima destacou o investimento que será realizado para a população. “Para o esporte e lazer, iremos investir mais de R$ 30,8 milhões, assumindo um compromisso que firmamos com o povo amazonense no início da gestão. Não estamos investindo somente em obras, estamos investindo no cidadão, e sobretudo, no atleta de alto rendimento no Amazonas”, discursou.

O pacote engloba a revitalização da iluminação dos estádios, a reforma do parque aquático e kartódromo da Vila Olímpica, reformas nos campos de futebol da capital e do interior, além do Complexo de Esporte e Lazer do bairro do Areal, em São Gabriel da Cachoeira (distante a 852 quilômetros de Manaus).

O diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira, falou sobre o investimento e o trabalho que será realizado para entregar obras, que qualificam o treinamento do atleta de alto rendimento do estado.

“Eu quero agradecer ao governo Wilson Lima por estar direcionando este investimento ao esporte, que ultrapassa os R$ 30,8 milhões, mostrando um comprometimento jamais visto. Este recurso será determinante para o alto rendimento, como também para o esporte de base, que já vem sendo acolhido com as ações feitas pela Faar, como o Pelci”, afirmou Jorge Oliveira.

Referente do pacote de obras de 2021, o governo entregou os campos do Teixeirão, CDC da Compensa, Arena Monte, Arena Passarinho e o campo da Baixa Fluminense. Em andamento, seguem as revitalizações do campo do Florestão, na zona leste, e a Arena Curió, na zona norte da capital.

FOTOS: Arthur Castro/Secom e Mauro Neto/Faar